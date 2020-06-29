'Martı Timi' göreve başladı - Son Dakika

'Martı Timi' göreve başladı

'Martı Timi' göreve başladı Uşak Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan 'Martı Timi' olarak adlandırılan bisikletli polisler göreve başladı.

'Martı Timi' göreve başladı

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UŞAK - Uşak Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan 'Martı Timi' olarak adlandırılan bisikletli polisler göreve başladı. Bisikletli ekipler, yaz boyunca vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği noktalarda görev yapacak.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği bünyesinde 'Martı Timi' adlı bisikletli polis timleri oluşturuldu. 4 kişiden oluşan tim, vatandaşların yoğun olduğu Atapark ve İsmet Paşa Caddesi"nde göreve başladı. Vatandaşların aileleriyle vakit geçirdikleri ve arabaların giremeyeceği noktalarda görev yapacak martı timlerinin, genel güvenliğin sağlanması, kamu düzenini korumak amacıyla suçun oluşmadan önce önlenmesi ve suçluların yakalanması ile suç delil ve izlerinin korunması amacıyla kurulduğu belirtildi.

"Halkım yoğun olduğu noktalarda bulunacaklar"

Ekiplerin kentte 2 ayrı noktada görev yapacağını kaydeden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı komiser yardımcısı Ramazan Ay, "Timlerimiz önleyici polislik faaliyetlerinin geliştirilmesi, suçun işlenmeden önlenmesi, suçla daha etkin ve verimli mücadele edilmesi amacıyla motorize ekiplerinin giremediği daha çok park ve bahçelerde araç trafiğine kapalı, merkezi yerlerde görev yapmak üzere kurulmuşlardır. Şu anda kentte 2 ayrı noktada 4 adet timimiz bulunmaktadır. Buralar halkın yoğun olduğu Atapark meydanı ve çevresinde, İsmet Paşa caddesi ve yakın bölgesinde görev almak üzere aktif şekilde çalışmaktadırlar" şeklinde konuştu.

"Tepkiler olumlu"

Yeni başlayan uygulamadan vatandaşların memnun kaldığını ifade eden Polis Memuru Hakan Cankurtaran, "İlk etapta halkımız oldukça memnun kaldı. Uzun süre sonra ilk defa 'martı timi' görünce şaşırdılar. Bununla birlikte sorular sordular. Bizler de elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklar bizleri çok sevdi. Burada bisiklet sürenler, paten kayanlar gelip bizlerle muhabbet ettiler. Şu anda tepkiler olumlu yönde devam ediyor, inşallah böyle de devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan ekiplerin Genel Bilgi Taraması yapabileceği ve pandemi kısıtlamalarını denetleyeceği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Martı Timi' göreve başladı - Son Dakika

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