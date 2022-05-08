Martı Timinden Manavgat'ta dilenci operasyonu - Son Dakika
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Martı Timinden Manavgat'ta dilenci operasyonu

08.05.2022 11:12
Martı Timinden Manavgat'ta dilenci operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Bisikletli Martı Timi, dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda dilencilik yaptığı belirlenen 6 kişi hakkında işlem yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Bisikletli Martı Timi, dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda dilencilik yaptığı belirlenen 6 kişi hakkında işlem yaptı. Martı Timinin Manavgat Belediye Zabıtasıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 6 kişiye, 278'er TL para cezası uygulandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği bünyesinde oluşturulan ve yeniden işbaşı yapan Bisikletli Martı Timi, Manavgat'ın 2 büyük pazarı olan Pazartesi ve Perşembe pazarı çevresinde özellikle araçların giremediği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Manavgat Caddelerinde dilencilik olayları artarken, Martı Timi, Manavgat Belediye Zabıta ekipleriyle birlikte dilencilere yönelik çalışma başlattı. Bisikletli Martı Timi tarafından Perşembe Pazarı ve Antalya Caddesi çevresinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde dilencilik yaparak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 6 şahıs adli işlem yapıldıktan sonra Manavgat Aşağı Hisar Zabıta Amirliğine teslim edildi.

Dilencilik yaptığı belirlenen şahıslara kişi başı 278 TL olmak üzere toplam bin 668 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca Martı Timi tarafından Hisar Caddesi üzerinde bir bankta unutulan cep telefonu sahibi olan turiste teslim edildi. - ANTALYA

Martı Timinden Manavgat'ta dilenci operasyonu
Martı Timinden Manavgat'ta dilenci operasyonu
Martı Timinden Manavgat'ta dilenci operasyonu
Martı Timinden Manavgat'ta dilenci operasyonu
Martı Timinden Manavgat'ta dilenci operasyonu

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Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Martı Timinden Manavgat'ta dilenci operasyonu - Son Dakika


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