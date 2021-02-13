Martı zannettiği drone yere konunca böyle avlamaya çalıştı - Son Dakika

Martı zannettiği drone yere konunca böyle avlamaya çalıştı

13.02.2021 16:07

Martı zannettiği drone yere konunca böyle avlamaya çalıştı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde havada çekim yapan bir drone'u martı zanneden kedi, sinsice yaklaşarak avlamaya çalıştı.

Martı zannettiği drone yere konunca böyle avlamaya çalıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde havada çekim yapan bir drone'u martı zanneden kedi, sinsice yaklaşarak avlamaya çalıştı. Kameralara yansıyan o anlar görenleri gülümsetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çekim yapan bir drone'u iniş sırasında martıya benzeten kedi, sinsice yaklaşarak drone'u incelemeye başladı. Drone'un etrafında dolaşarak patileriyle cihazı yoklayan kedi, martı avlar gibi yaklaştığı cihazı uzun süre inceledi. Cihazın uçma anlarında tedirgin olarak uzaklaşan kedinin drone'u av zannederek incelemesi ise görenleri şaşırttı.

Martı zannettiği drone yere konunca böyle avlamaya çalıştı
Martı zannettiği drone yere konunca böyle avlamaya çalıştı
Martı zannettiği drone yere konunca böyle avlamaya çalıştı
Martı zannettiği drone yere konunca böyle avlamaya çalıştı

Kocaeli, Gölcük, Drone, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Martı zannettiği drone yere konunca böyle avlamaya çalıştı - Son Dakika


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