Martı zannettiği drone yere konunca böyle avlamaya çalıştı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde havada çekim yapan bir drone'u martı zanneden kedi, sinsice yaklaşarak avlamaya çalıştı. Kameralara yansıyan o anlar görenleri gülümsetti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çekim yapan bir drone'u iniş sırasında martıya benzeten kedi, sinsice yaklaşarak drone'u incelemeye başladı. Drone'un etrafında dolaşarak patileriyle cihazı yoklayan kedi, martı avlar gibi yaklaştığı cihazı uzun süre inceledi. Cihazın uçma anlarında tedirgin olarak uzaklaşan kedinin drone'u av zannederek incelemesi ise görenleri şaşırttı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › Martı zannettiği drone yere konunca böyle avlamaya çalıştı - Son Dakika