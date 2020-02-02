Martılar 50 kilo balık artığını 2 dakikada bitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Martılar 50 kilo balık artığını 2 dakikada bitirdi - Son Dakika

Martılar 50 kilo balık artığını 2 dakikada bitirdi

28 dakika önce

Tekirdağ'da martılar için kıyıya bırakılan yaklaşık 50 kilogram balık artığı 2 dakikada tükendi.

Martılar 50 kilo balık artığını 2 dakikada bitirdi, System.String[]

Tekirdağ'da martılar için kıyıya bırakılan yaklaşık 50 kilogram balık artığı 2 dakikada tükendi.


Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa ilçesinde bir balık işletmesinde vatandaşlar balık yemenin keyfinin çıkarırken, martılar da balıklardan geriye kalan artıklardan nasibini alıyor. İşletmede martılar için 2 kova ile yaklaşık 50 kilogram balık artığı kıyıya bırakıldı. Balık artığının kıyıya bırakılması ile binlerce martı bir anda oraya hücum etti. Martılar yaklaşık 50 kilogram balık artığını 2 dakikada bitirdi. Binlerce martı balık kapma yarışına girerken, vatandaşlarda o anları kameraya aldı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:00 Kaynak: İHA
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