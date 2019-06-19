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Martılar inci kefali avında

57 dakika önce

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç eden inci kefalleri, çevrede toplanan martılar tarafından avlanıyor.

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VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç eden inci kefalleri, çevrede toplanan martılar tarafından avlanıyor. Nesli koruma altında olan inci kefalleri boylarını aşan engelleri uçarak aşarken, martılar da onları avlamak için bekliyor. Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz arası üreme dönemleri olduğu için avlanma yasağı bulunan inci kefalleri bu dönemde Van Gölü'nden çıkarak tatlı sulara göç ediyor. Üremek için yoğun çaba sarf eden balıklar, Alaska'daki Somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşıyor. Van ekonomisine büyük katkı sağlayan inci kefallerinin üremek için başlattığı bu görsel şölen, her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Üreme göçü sırasında balıkların en kolay avlandığı bu dönemde güvenlik güçleri aldıkları önlemlerle kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyor. Her yıl alınan güvenlik önlemi sayesinde kaçak avcılık biraz daha zorlaşırken, bu sayede göldeki balık miktarı da artmaya başladı.
BALIKLARIN ÜREME GÖÇÜ, MARTILARA ZİYAFET SUNUYOR
Balık göçünü fırsat bilen martılar ise göç süresi boyunca derelerde inci kefallerini avlayabilmek için nöbet tutuyor. İnci kefalleri nesillerini devam ettirebilmek için yoğun çaba harcarken, martılar da karınlarını doyurmaya çalışıyor.

- Van
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
Van Gölü, Van, Güncel
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