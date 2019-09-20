Son Dakika Haberleri: Martılar onu hiç yalnız bırakmıyor
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Martılar onu hiç yalnız bırakmıyor

1 saat önce

Martılarla olan dostluğu ile tanınan Rizeli balıkçı Hakkı Kadıoğlu'nun martılarıyla olan yeni görüntüleri yine ilgi odağı oldu.

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Martılarla olan dostluğu ile tanınan Rizeli balıkçı Hakkı Kadıoğlu'nun martılarıyla olan yeni görüntüleri yine ilgi odağı oldu.

Rize'de balıkçılıkla uğraşan, son günlerde denizdeki martılar ile olan dostluğu ile bilinen 73 yaşındaki Hakkı Kadıoğlu'nun martılarıyla olan yeni görüntüler yine ilgi odağı oldu. Çayeli ilçesinde yaşayan Kadıoğlu'nun denizde martılarla edindiği dostluğu görenleri şaşırtmıştı. Kadıoğlu, martılarıyla olan ilişkisini daha da ilerleterek o anları tekrardan cep telefonuna kaydetti. Her gün kayığı ile denize açılan Kadıoğlu'nu, "Kiki" adını verdiği martısı ve diğer martılar yalnız bırakmıyor, Kadıoğlu ise avlamış olduğu balıkların bir kısmını martılara veriyor.

Her gün bu eğlence dolu dostluk anlarını cep telefonuna kaydeden Kadıoğlu'nun martılarıyla olan yeni görüntüleri yine ilgi odağı oldu. Tuttuğu balıkları martılara gösteren Kadıoğlu, martılara "Aşkitom" ve "Canikom" ifadesini kullanarak sevgi dolu cümleler kuruyor, martılar ise çıkardıkları ses ile ona karşılık veriyor. Martılar önceden Rizeli balıkçıdan balıkları alıp kaçarken, yeni görüntülerde ise Kadıoğlu'nun martıyı eliyle beslediği görülüyor. 'Kiki' adını verdiği martısı ise diğer martıları Kadıoğlu'nun teknesine yanaştırmak istemiyor. Martıların tekneye yanaştığını gören Kiki martı, Kadıoğlu'nun kafasına konarak onu sahipleniyor.

DİĞER MARTILARI HAKKI DAYININ YANINA YAKLAŞTIRMAK İSTEMİYOR

'Kiki' martı adını verdiği martısı ile dostluğunun çok farklı noktalara geldiğini ifade eden Hakkı Kadıoğlu, artık martıyı elleriyle beslediğini söyledi. Kiki martının diğer martılar ile bazen kıyasıya savaştığını belirten Kadıoğlu

"Son zamanlarda benimde hayal edemeyecek olduğum şekilde dostluğumuz ilerledi. Önceden balığı uzatırdım, gökyüzünden alırdı; şimdi ise balıkları elimden yiyor. Parmaklarımı temizle diyorum ona temizliyor. Geliyor kafama konuyor. Limana kadar benimle gelir benimle gider. Çok farklı bir boyuta geldi dostluğumuz. İnşallah devam eder. Bazen diğer martılar ile kıyasıya savaşıyor. Yine bir gün balık attım martılara, balığı bir taraftan Kiki martı çekiyor diğer taraftan ise başka bir martı. Balığı farklı bir martı aldı ve Kiki martı kızarak bir hafta yanıma gelmedi. Sonrasında tekrardan gelerek saltanatını yine o sürdürdü. Çok farklı bir duygu sürüp gidiyor aramızda" dedi.

(İHA)

Körfez İşbirliği Konseyi, Kadıoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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