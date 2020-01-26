Martılar simit kapmak için havada yarıştı - Son Dakika
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Martılar simit kapmak için havada yarıştı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde martılar, vatandaşların attığı ekmek ve simit parçalarını kapmak için havada yarıştı.

Martılar simit kapmak için havada yarıştı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde martılar, vatandaşların attığı ekmek ve simit parçalarını kapmak için havada yarıştı.


Süleymanpaşa'da güzel havayı fırsat bilerek sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar, martıları simit ve ekmekle beslemeyi de ihmal etmedi. Martılar atılan yiyecekleri kapmak için adeta havada yarıştı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntüledi. Yürüyüş yapanlar martılara simit attıktan sonra yoluna devam ederken, martılar da yiyecek kapma yarışını bıraktı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
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