Martılar simit kapmak için havada yarıştı - Son Dakika

Martılar simit kapmak için havada yarıştı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde martılar, vatandaşların attığı ekmek ve simit parçalarını kapmak için havada yarıştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde martılar, vatandaşların attığı ekmek ve simit parçalarını kapmak için havada yarıştı.
Süleymanpaşa'da güzel havayı fırsat bilerek sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar, martıları simit ve ekmekle beslemeyi de ihmal etmedi. Martılar atılan yiyecekleri kapmak için adeta havada yarıştı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntüledi. Yürüyüş yapanlar martılara simit attıktan sonra yoluna devam ederken, martılar da yiyecek kapma yarışını bıraktı. - TEKİRDAĞ
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