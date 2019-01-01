Son Dakika Haberleri: Martıların Balık Kapma Mücadelesi

Martıların Balık Kapma Mücadelesi

42 dakika önce

Martıların balık kapma mücadelesi Balıkçı esnafı sadık dostları martıları unutmuyorBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Balık Hali'nde esnaflar en sadık dostları olan martıları her gün kilolarca balıkla doyuruyor.

Martıların balık kapma mücadelesi
Balıkçı esnafı sadık dostları martıları unutmuyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Balık Hali'nde esnaflar en sadık dostları olan martıları her gün kilolarca balıkla doyuruyor.
Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balıkçılar sabahın erken saatlerinden itibaren gelen balıkları buz gibi suda tezgahlarına dizmeye çalışırken, bir yandan da en sadık dostları olan martıları unutmuyorlar. Sabah saatlerinde artık balıkları yemek için balık halinin üzerinde sürüler halinde uçmaya başlayan martılar, yiyecekleri bir kaç balık için saatlerce bekliyor. Balıkçıların ezik balıkları atmaya başlamasıyla hem birbirlerine, hem de sokak köpeklerine balıkları kaptırmamak için mücadele eden martıların mücadelesi başlamış oluyor. Araya giren sokak köpeklerinin de artık balıkları kapmak istemesi martıları ürkütse de, araya yine sadık dostları balıkçılar girerek köpekleri oradan uzaklaştırarak, martıları yiyecekleri ile baş başa bırakıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:05 Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa
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