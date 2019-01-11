Martıların Balık Kapma Mücadelesi

Süleymanpaşa'da sahilinde balıkçı tezgahlarına akın eden martıların ayıklanan balıkları kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturuyor.

Süleymanpaşa'da sahilinde balıkçı tezgahlarına akın eden martıların ayıklanan balıkları kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturuyor.





Sahil dolgu alanda kış mevsiminin gelmesiyle sayıları artan martılar, yem bulma mücadelesi veriyor.





Küçük balıkları avlamaya çalışırken aynı zamanda martılar, sabah tezgahlarını açan esnafın balıklarını ayıklaması sonucu ayrılan kötü balıkları kapabilmek için birbiriyle yarışıyor. Kasadaki balıklar için kanat çırpan martıların, birbirleriyle yarışı renkli görüntüler ortaya çıkartıyor.





Bu rekabet içerisinde bazı martılar balıkları kaparken, bazıları ise balık kapamadan havalanıyor.





Martıların bu mücadelesi vatandaşlarca da fotoğraflandı.

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