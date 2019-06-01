Martıların balıkla mücadelesi
1 saat önce
ÇANAKKALE Boğazı'nın simgelerinden martıların, balık yakalamak için verdiği mücadele ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:14 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Boğazı'nın simgelerinden martıların, balık yakalamak için verdiği mücadele ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Çanakkale
'de eski Kilitbahir
Motor İskelesi'nde büyük bir balığı yemeye çalışan martı büyük çaba gösterdi. Diğer martılar da zaman zaman yanına geldi. Martıların balığı, denizin dibine batmaması için suyun yüzeyinde tutma çalışma anları görütülendi.
- Çanakkale
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