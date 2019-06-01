Son Dakika Haberleri: Martıların balıkla mücadelesi
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Martıların balıkla mücadelesi

1 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'nın simgelerinden martıların, balık yakalamak için verdiği mücadele ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

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ÇANAKKALE Boğazı'nın simgelerinden martıların, balık yakalamak için verdiği mücadele ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Çanakkale'de eski Kilitbahir Motor İskelesi'nde büyük bir balığı yemeye çalışan martı büyük çaba gösterdi. Diğer martılar da zaman zaman yanına geldi. Martıların balığı, denizin dibine batmaması için suyun yüzeyinde tutma çalışma anları görütülendi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:14 Kaynak: DHA
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