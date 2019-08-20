Martıların dansı büyüledi
1 saat önce
İstanbul'da, Haliç'in üzerini dolduran martılar görsel şölen sundu.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:08 Kaynak: DHA
'da, Haliç
'in üzerini dolduran martılar görsel şölen sundu. Denizdeki küçük balıkları avlamak isteyen binlerce martı, adeta gökyüzünü kapladı. Bir yandan esen şiddetli rüzgarla mücadele eden martılar, diğer yandan da balık avlayabilmek için birbirleri ile yarıştı. Bulutların arasında dans eder gibi bir görüntü oluşturan martılar, vapurlardaki yolcuların attıkları simitleri kapabilmek için boğaz boyunca vapurlara eşlik etti. Bulutların arasındaki martı kümelerinin dansı vatandaşların da ilgisini çekti.
Haber - Fotoğraf: İbrahim MAŞE, İSTANBUL
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