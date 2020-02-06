Martıların fırtınalı havada görsel şöleni - Son Dakika

Mersin'de dün gece başlayan fırtına etkili olurken, özellikle ilçelerde birçok olumsuzluğa yol açtı. Sahillerde ise martılar uçmakta zorlanırken, görsel şölen oluşturdu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün beklediği yağmur ve fırtına Mersin'de dün gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz haftanın tamamını güneşli geçiren Mersin'de, dün geceden itibaren yağmur ve fırtına başladı. Gecenin geç saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına özellikle Erdemli, Tarsus ve Silifke ilçelerinde etkili olurken, birçok bölgede olumsuzluklara yol açtı. Yağmurla birlikte sahiller de boşalırken, boşalan sahillerde martılar yerleşti. Hava şartlarının kötü olmasından dolayı karaya konuşlanan martılar, burada görsel şölen oluşturuyorlar. Zaman zaman bulundukları yerden havalanıp uçan martılar, adeta havada dans ederken, inanılmaz görüntüler sunuyorlar.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün gece saatlerine kadar Mersin'de yağmurlu hava ve fırtınanın etkili olacağını, insanların ani sel ve baskınları ile ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi. - MERSİN