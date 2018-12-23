Martıların Simit Kapma Yarışı
4 saat önce
Zonguldak'ta vatandaşlar havanın soğuk olması nedeniyle aç kalan martıları simit atarak besledi.
Zonguldak
'ta vatandaşlar havanın soğuk olması nedeniyle aç kalan martıları simit atarak besledi.
Kent merkezinde birkaç gündür devam eden sağanak yağışların yerini güneşli havaya bırakmasının ardından vatandaşlar kendilerini sahil kenarına attı. Özellikle sahil kenarında bankta oturan vatandaşlar, havanın soğuk olması nedeniyle aç kalan martıları simit atarak besledi. Vatandaşların martılara simit atmasıyla birlikte onlarca martı gökyüzünde simit yakalamak için sıraya girdi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:30 Kaynak: İHA
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