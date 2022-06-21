Martıların Van Gölü üzerindeki dansı mest etti - Son Dakika
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Martıların Van Gölü üzerindeki dansı mest etti

21.06.2022 10:43

Martıların Van Gölü üzerindeki dansı mest etti Bitlis'in Tatvan ilçe sahiline akın eden yüzlerce martı, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü üzerindeki danslarıyla görenleri hayran bıraktı.

Martıların Van Gölü üzerindeki dansı mest etti

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçe sahiline akın eden yüzlerce martı, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü üzerindeki danslarıyla görenleri hayran bıraktı.

Bölgede özellikle son yıllarda giderek sayıları artan martılar, Van Gölü'nün doğal güzelliğine ayrı bir güzellik katıyor. Özellikle gün batımına doğru Van Gölü sahiline gelen martılar, görsel şölen oluşturuyor. Havadan da görüntülenen martılar, Van Gölü üzerindeki danslarıyla seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Kendilerine eşlik eden dronla birlikte bir ahenk içinde dakikalarca gökyüzünde süzülen martılar, kendilerine hayran bıraktı.

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Kaynak: İHA

Van Gölü, Türkiye, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Martıların Van Gölü üzerindeki dansı mest etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Martıların Van Gölü üzerindeki dansı mest etti - Son Dakika
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