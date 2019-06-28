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Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

6 dakika önce

Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor Simav'ın bin 400 rakımlı Akdağ'ın asırlık çamları arasındaki, "Martılı şelalesi" turizme kazandırılmayı bekliyorKÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine 40 kilometre uzaklıkta ve bin 200 rakımda bulunan Martılı Şelalesi'nin, yılın 4 mevsiminde aktif olarak...

Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Simav'ın bin 400 rakımlı Akdağ'ın asırlık çamları arasındaki, "Martılı şelalesi" turizme kazandırılmayı bekliyor
KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine 40 kilometre uzaklıkta ve bin 200 rakımda bulunan Martılı Şelalesi'nin, yılın 4 mevsiminde aktif olarak aktığı bildirildi.
Koyunoba Köyü Muhtarı Mustafa Aslantaş, "Kütahya-Simav Martlı yaylasındayız. Burada bulunan su, köyleriyle birlikte Simav ilçesine yeter, bu şelalenin önüne bir gölet yapılmasını istiyoruz. Yıl boyu boşa akan bu şelaleden, Simav'ın bütün köylerinin faydalanması için, Devletimizden bir gölet yapılmasını istiyoruz, Devletimiz bu güce sahip" dedi.
Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, "Martlı şelalesi rakım olarak deniz seviyesinden bin 200 metre yükseklikte, karların çok yağdığı ve dört mevsim akan bir şelaledir. Dışarıdan ve ilçe merkezinden gelen misafirlerimiz burada hem piknik yapmakta, hem de şifalı bitkileri toplamaktadırlar. Martılı şelalesini görmek için gelenler şifalı bitkilerden faydalanıp, fotoğraf çekiyorlar" diye konuştu.
Kütahya doğa turizmi master planı kapsamında, 2023 hedefleri arasına alınması beklenen Martılı Şelalesi için tüm yöre halkının ilgi beklediği belirtildi.
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:30 Kaynak: İHA
Akdağ, Kütahya, Simav, Yerel
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