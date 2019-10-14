Son Dakika Haberleri: "Martin Beck" serisinin ikinci kitabı; "duman olan adam" yayımlandı
Son Dakika Güncel 'Martin Beck' serisinin ikinci kitabı; 'duman olan adam' yayımlandı

"Martin Beck" serisinin ikinci kitabı; "duman olan adam" yayımlandı

45 dakika önce

Modern polisiye edebiyatının mihenk taşlarından olan İsveçli yazarlar Maj Sjöwall ve Per Wahlöö'nün 1960 ve 70'lerde yazdıkları on seriden oluşan Martin Beck efsanesi Ayrıksı Kitap'tan yayımlanmaya devam ediyor.

Ünlü İsveçli bir gazetecinin, arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmasıyla bu gazetecinin izini sürmeye başlayan Komiser Martin Beck'in hikâyesinin anlatıldığı serinin bu kitabı Komiser Martin Beck'in dilini hiç bilmediği Budapeşte'de geçiyor.

Modern toplumun ekşi dokusuna ayna tutarken tüm dünyada sayısız polisiye yazarına da esin kaynağı olan serinin ikinci kitabı "Duman Olan Adam" okucusuyla buluştu. Sürükleyici ve derin polisiye serilerinden biri olan bu kitapta sıradışı bir komiser olan Martin Beck'i çok seveceksiniz.

Edip Cansever'in, "Biz aykırıya, ayrıntıya, ayrıksıya, azınlığa tutkunuz," dizelerinden esinlenen yayın çizgisiyle yayın hayatına adım atan Ayrıksı Kitap, kitap türlerinde de ayrıksılık gösteriyor. Kanaldaki Kadın kitabının ayrıksı türü, "Bana öyle bir kitap verin ki başkahramanıyla birlikte olay çözelim," olarak belirtiliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:27 Kaynak: Bültenler
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