Martin Hasek, BB Erzurumspor'da

BB Erzurumspor, son olarak Almanya 3. Lig takımlarından Würzburg'da forma giyen Martin Hasek'i transfer etti. Hasek, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın gündemine de gelmiş, fakat transfer gerçekleşmemişti.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Almanya 3. Lig ekiplerinden Würzburg'da son olarak top koşturan 25 yaşındaki Çek orta saha Martin Hasek'i kadrosuna kattı.

Hasek, geçtiğimiz sezon Würzburg formasıyla 13 maça çıkarken, takımı adına 1 gol, 1 asist katkısı yapmıştı.

BB Erzurumspor, transferi resmi sayfasından, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Martin Hasek" notuyla duyurdu. - ERZURUM