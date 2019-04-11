Son Dakika Haberleri: Martin Linnes 2 Yıl Daha Galatasaray'da

Martin Linnes 2 Yıl Daha Galatasaray'da

1 saat önce

Galatasaray'da Norveçli futbolcu Martin Linnes'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Martin Linnes 2 Yıl Daha Galatasaray'da, System.String[]
Galatasaray'da Norveçli futbolcu Martin Linnes'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, Linnes'in sözleşmesinin 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için uzatıldığı belirtildi.

Norveçli futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 400 bin avro sabit ücret ödeneceği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:33 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Martin Linnes, Galatasaray, Spor
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