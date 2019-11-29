Son Dakika Haberleri: Martin Linnes ile Fernando Muslera alışverişte
Son Dakika Magazin Martin Linnes ile Fernando Muslera alışverişte - Son Dakika Magazin

Martin Linnes ile Fernando Muslera alışverişte

6 saat önce

Alışveriş turu boyunca futbolseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Linnes, sevenleri ile bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Martin Linnes ile Fernando Muslera alışverişte, System.String[]

Alışveriş turu boyunca futbolseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Linnes, sevenleri ile bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.


Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera ise Zorlu AVM'deydi. Futbolcu oğlu Kailash ile AVM'nin eğlence merkezi Fun Loft'ta vakit geçirdi.

Fernando Muslera, Galatasaray, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:36 
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