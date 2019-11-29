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Martin Linnes ile Fernando Muslera alışverişte
6 saat önce
Alışveriş turu boyunca futbolseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Linnes, sevenleri ile bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.
Alışveriş turu boyunca futbolseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Linnes, sevenleri ile bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera ise Zorlu AVM'deydi. Futbolcu oğlu Kailash ile AVM'nin eğlence merkezi Fun Loft'ta vakit geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:36
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