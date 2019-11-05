Son Dakika Haberleri: Martin Linnes'in dönüş tarihi belli oldu!
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Martin Linnes'in dönüş tarihi belli oldu!

8 saat önce

Sezon başında yabancı sınırına takılan Martin Linnes, Ocak ayında Galatasaray kadrosuna geri dönmeye hazırlanıyor.

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Sezon başında yabancı sınırına takılan Martin Linnes, Ocak ayında Galatasaray kadrosuna geri dönmeye hazırlanıyor.


Eşiyle birlikte Galatasaray'ın bütün iç saha maçlarını tribünden izleyen ve idmanları hiç kaçırmayan Linnes'in, devre arası için Fatih Terim'den de onay aldığı belirtildi.


FATİH TERİM'İN GÖZÜNE GİRDİ


İdmanlardaki çalışkanlığı ve performansıyla göz dolduran Norveçli oyuncu, son iki yılda kazanılan şampiyonluklarda önemli bir katkı sağlamıştı.


Fatih Terim'in fedakarca çalışan oyuncusunu ödüllendirmek istediği de vurgulandı.


Real Madrid, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Martin Linnes, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:38 
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