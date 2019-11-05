Martin Linnes'in dönüş tarihi belli oldu!

Sezon başında yabancı sınırına takılan Martin Linnes, Ocak ayında Galatasaray kadrosuna geri dönmeye hazırlanıyor.



Eşiyle birlikte Galatasaray'ın bütün iç saha maçlarını tribünden izleyen ve idmanları hiç kaçırmayan Linnes'in, devre arası için Fatih Terim'den de onay aldığı belirtildi.



FATİH TERİM'İN GÖZÜNE GİRDİ



İdmanlardaki çalışkanlığı ve performansıyla göz dolduran Norveçli oyuncu, son iki yılda kazanılan şampiyonluklarda önemli bir katkı sağlamıştı.



Fatih Terim'in fedakarca çalışan oyuncusunu ödüllendirmek istediği de vurgulandı.



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