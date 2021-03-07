Martin Linnes'in Sivasspor maçında yaptığı hatalara taraftarlar tepki gösterdi - Son Dakika

Martin Linnes'in Sivasspor maçında yaptığı hatalara taraftarlar tepki gösterdi

07.03.2021 20:36
Martin Linnes'in Sivasspor maçında yaptığı hatalara taraftarlar tepki gösterdi, System.String[]

Norveçli futbolcu Martin Linnes, Galatasaray - Sivasspor maçında iki kritik hatanın altına imza attı. Yaptığı hataların ikisi de golle sonuçlanan Norveçli futbolcuya sosyal medyada taraftarlar tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maça Norveçli futbolcu Martin Linnes'in yaptığı iki kritik hata damga vurdu. Galatasaray'da bu sezon rotasyon oyuncusu olarak kullanılan ve son olarak geçtiğimiz hafta içi Ankaragücü maçında 45 dakika görev alan Martin Linnes, Sivasspor karşısında ilk 11'de görev aldı.

İKİ GOLDE DE İMZASI VAR

Sivasspor'un Max Gradel ile attığı golde büyük bir geri pas hatası yapan Martin Linnes, Sivasspor'un Tyler Boyd ile attığı ikinci golde de Ryan Donk ile beraber ciddi bir pozisyon hatası yaparak sarı-kırmızılı takımın kalesinde iki gol görmesine yol açtı.

Bu sezon şu ana kadar 14 maçta görev alan Martin Linnes, 1387 dakikada sahada kaldı ve asist ve gol performansın altına imza atamadı.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Martin Linnes'in Sivasspor maçında yaptığı hatalar Galatasaraylı taraftarları çileden çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Twitter'dan Norveçli futbolcuya tepki gösterdi.

Martin Linnes'in Sivasspor maçında yaptığı hatalara taraftarlar tepki gösterdi
Martin Linnes'in Sivasspor maçında yaptığı hatalara taraftarlar tepki gösterdi
Martin Linnes'in Sivasspor maçında yaptığı hatalara taraftarlar tepki gösterdi

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Son Dakika Spor Martin Linnes'in Sivasspor maçında yaptığı hatalara taraftarlar tepki gösterdi - Son Dakika Spor


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