Martin Linnes'in yürek burkan görüntüsü!
52 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen 28 kişilik listede yer almayan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, takımını yalnız bırakmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen 28 kişilik listede yer almayan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, takımını yalnız bırakmadı.
Moralsiz görüntüsüyle dikkat çeken Linnes, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile evinde oynadığı maçta tribündeki yerini alarak takımına destek verdi.
Listede 14 yabancı futbolcu bulunduğu için kadro dışı kalan Linnes ailesiyle beraber maçı izledi.
Falcao'nun en özel anları;
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:05
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