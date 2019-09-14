Son Dakika Haberleri: Martin Linnes'in yürek burkan görüntüsü!
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Martin Linnes'in yürek burkan görüntüsü!

52 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen 28 kişilik listede yer almayan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, takımını yalnız bırakmadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen 28 kişilik listede yer almayan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, takımını yalnız bırakmadı.


Moralsiz görüntüsüyle dikkat çeken Linnes, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile evinde oynadığı maçta tribündeki yerini alarak takımına destek verdi.


Listede 14 yabancı futbolcu bulunduğu için kadro dışı kalan Linnes ailesiyle beraber maçı izledi.


Falcao'nun en özel anları;

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:05 
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