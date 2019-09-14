Martin Linnes'in yürek burkan görüntüsü!

Falcao 'nun en özel anları;

Listede 14 yabancı futbolcu bulunduğu için kadro dışı kalan Linnes ailesiyle beraber maçı izledi.

Moralsiz görüntüsüyle dikkat çeken Linnes, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile evinde oynadığı maçta tribündeki yerini alarak takımına destek verdi.

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