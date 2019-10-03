Martin Linnes isyan etti!

Sezon başında Süper Lig'deki 14 yabancı sınırına takılan ve Galatasaray'ın kadroya yazamadığı Martin Linnes, Norveç basınına konuştu.



Norveç'in Dagbladet gazetesine konuşan Linnes, "Açıkçası en iyi durumumda değilim. Transferin son gününde böyle bir durum oluştu ve başka bir takıma gidecek zaman da kalmamıştı. Ocak ayına kadar neler olacağına hazırlanıyoruz. Aslında Galatasaray'dan çok iyi sinyaller alıyordum. Daha geçen sezon sözleşme uzatmıştık. Bu bana büyük bir sürpriz oldu." sözlerini kullandı.



"ARTIK OYNAMAK İSTİYORUM"



Oynamak istediğini belirten Norveçli futbolcu, "Ocak ayına kadar bir kulüp takımında oynamam mümkün değil. Sadece Norveç adına oynayabilirim. Norveç Teknik Direktörü Lars Lagerback ile bir konuşmam olmadı. Ona ulaşmaya çalıştım ama yapamadım. Oynamaya ihtiyacım var. Eğer bu söylediklerimi okuyorsa beni çağırmasını umuyorum." şeklinde konuştu.





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