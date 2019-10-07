Son Dakika Haberleri: Martin Linnes ocak ayında Galatasaray'a geri dönüyor!
Son Dakika Spor Martin Linnes ocak ayında Galatasaray'a geri dönüyor!

Martin Linnes ocak ayında Galatasaray'a geri dönüyor!

1 saat önce

Fatih Terim sözleri sonrasında gözler de devre arasında yapılacak değişikliklere çevrildi.

Martin Linnes ocak ayında Galatasaray'a geri dönüyor!, System.String[]

Fatih Terim sözleri sonrasında gözler de devre arasında yapılacak değişikliklere çevrildi. Şimdilik ilk adım olarak Martin Linnes'in sahalara dönüşü planlanıyor.


Linnes'i devre arasında kadroya alacak olan İmparator bu süre içinde Norveçli oyuncuyu hazırlayacak. İtalyan kondisyoner Bartali, Linnes ile özel olarak ilgilenecek ve oyuncu U19 hazırlık maçlarında oynayacak.


Galatasaray sezonun kalan kısmında Falcao'ya güveniyor

Martin Linnes, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:11 
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