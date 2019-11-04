Son Dakika Haberleri: Martin Linnes, Ocak ayını bekliyor!
Son Dakika Spor Martin Linnes, Ocak ayını bekliyor!

Martin Linnes, Ocak ayını bekliyor!

7 saat önce

Galatasaray'da kadro dışında kalan Martin Linnes, sarı kırmızılı taraftarların en çok sevdiği futbolcuların başında geliyor.

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Galatasaray'da kadro dışında kalan Martin Linnes, sarı kırmızılı taraftarların en çok sevdiği futbolcuların başında geliyor.


Nisan ayında yeni sözleşmeye imza atan Norveçli futbolcu, adını 14 yabancı futbolcu arasına yazdıramadı. Bu karar sonrasında oldukça üzülen Linnes, asla küsmedi.


TRT Spor'un haberine göre bu sezon sadece 7 dakika forma giyebilen tecrübeli oyuncu, kadro dışı kaldıktan sonra Türk Telekom Stadı'ndaki hiçbir karşılaşmayı kaçırmadı.


HER MAÇ, EŞİ VE ÇOCUĞUYLA TAKİPTE


Eşi ve çocuğuyla tribünde oturan Linnes, her maçta takım arkadaşlarını destekledi.


Martin Linnes, çalışkanlığı ile de dikkat çekiyor. Tüm antrenmanlara çıkan deneyimli oyuncu, fiziksel testlerdeki başarılı grafiği ile de teknik heyet ve yönetimden tam not aldı.


Norveçli futbolcunun sezonun ikinci yarısından itibaren kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

Martin Linnes, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:08 
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