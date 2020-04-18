Martin Linnes'ten su şişeleri ile antrenman - Son Dakika

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, su şişeleri ile yaptığı antrenman dikkat çekti.

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes de bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. 28 yaşındaki futbolcunun su şişeleri kaldırarak yaptığı antrenman dikkat çekti. Başarılı futbolcuyu çalışmalarında eşi ve çocuğu da yalnız bırakmadı.

Linnes'in antrenmanı sırasında 'Ankara'nın Bağları' türküsünün çalması ise dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)