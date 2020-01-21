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Martin Luther King'in hayali gerçekleşti mi?
6 saat önce
Martin Luther King kimdir?
Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl ocak ayının üçüncü pazartesi düzenlenen "Martin Luther King Günü" dolayısıyla ünlü aktivist ve insan hakları savunucusu, başta başkent Washington olmak üzere birçok kentte anıldı.
Aynı zamanda federal tatil olan günde Washington'daki Martin Luther King Jr. Anıtı ziyaretçi akınına uğradı. Anıta hükümet yetkilileri tarafından çelenk bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:47
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