Martin Luther King'in hayali gerçekleşti mi? - Son Dakika
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Martin Luther King'in hayali gerçekleşti mi?

6 saat önce

Martin Luther King kimdir?

Martin Luther King'in hayali gerçekleşti mi?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl ocak ayının üçüncü pazartesi düzenlenen "Martin Luther King Günü" dolayısıyla ünlü aktivist ve insan hakları savunucusu, başta başkent Washington olmak üzere birçok kentte anıldı.


Aynı zamanda federal tatil olan günde Washington'daki Martin Luther King Jr. Anıtı ziyaretçi akınına uğradı. Anıta hükümet yetkilileri tarafından çelenk bırakıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Martin Luther King, Washington, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:47 
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