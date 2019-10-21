Martin Luther King'in kızından Facebook kurucusu Zuckerberg'e dezenformasyon eleştirisi
30 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in kızı babasının dezenformasyon kampanyaları nedeniyle suikaste kurban gittiğini söyledi
Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in kızı babasının dezenformasyon kampanyaları nedeniyle suikaste kurban gittiğini söyledi.
Bernice King'in bu yorumları Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in sosyal medyanın siyasi reklamların doğrulunu kontrol etmek zorunda olmadığını savunmasının ardından geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:46
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