Son Dakika Haberleri: Martin Luther King'in kızından Facebook kurucusu Zuckerberg'e dezenformasyon eleştirisi
Son Dakika Dünya Martin Luther King'in kızından Facebook kurucusu Zuckerberg'e dezenformasyon eleştirisi

Martin Luther King'in kızından Facebook kurucusu Zuckerberg'e dezenformasyon eleştirisi

30 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in kızı babasının dezenformasyon kampanyaları nedeniyle suikaste kurban gittiğini söyledi

Martin Luther King'in kızından Facebook kurucusu Zuckerberg'e dezenformasyon eleştirisi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in kızı babasının dezenformasyon kampanyaları nedeniyle suikaste kurban gittiğini söyledi.


Bernice King'in bu yorumları Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in sosyal medyanın siyasi reklamların doğrulunu kontrol etmek zorunda olmadığını savunmasının ardından geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Martin Luther King, Facebook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:46 
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