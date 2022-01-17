Martin Luther King Jr'ın ailesi "oy hakları" için Washington'daki yürüyüşe katıldı - Son Dakika

ABD'de siyahi sivil aktivist Martin Luther King Jr'ın ailesi, Senatodan "oy hakları" yasa tasarısını geçirmesini talep ederek başkent Washington DC'de yürüyüşe katıldı.

King Jr'ın ailesi, ABD Senatosundan yeterli çoğunluğa ulaşamayan "oy kullanma hakları" yasa tasarısını geçirmesi talebiyle düzenlenen yürüyüşe katıldı. Washington DC'de yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki Martin Luther King Bulvarı boyunca yürüyüş düzenleyen grup, Union Meydanı'nda Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de katıldığı bir basın açıklaması yaptı.

King ailesi, cumartesi de Phoenix kentinde düzenlenen benzeri bir yürüyüşe katılmıştı.

ABD'de "oy kullanma hakları" tartışması

ABD'de birçok Cumhuriyetçi eyalette kabul edilen ve kişilerin oy kullanma haklarını kısıtlayan tasarılar tepkilere yol açmıştı. Bunun üzerine Demokratlar, kişilerin oy haklarının korunması konusunda hazırladıkları tasarıyı Temsilciler Meclisinde geçirmiş ancak tasarı 100 sandalyeli Senato'da geçmesi için gerekli olan 60 "evet" oyuna ulaşamayınca süreç tıkanmıştı.

Oy hakları savunucuları ise Senatonun çoğunluğunu elinde tutan Demokratlardan, "filibuster" ismi verilen yöntemi kullanmalarını ve oy sınırını 51'e indirmelerini talep ediyor. Dengenin 50 Cumhuriyetçi-50 Demokrat olduğu Senatoda oy sınırı düşerse, "Senato Başkanı" sıfatı taşıyan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyu ile tasarı yasalaşabiliyor.

Martin Luther King Jr. kimdir?

Martin Luther King Jr'nin, 1963'te başkent Washington'da düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı insan hakları yürüyüşünde yaptığı "Bir Hayalim Var" adlı konuşması, tüm dünyada yankı uyandırmış, ABD'de kendisinden sonra gelecek birçok sosyal adalet savunucusuna ilham kaynağı olmuştu.

Memphis'te 1968'de suikast sonucu hayatını kaybeden King, ölümünden 9 yıl sonra 1977'de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Devlet Başkanlık Özgürlük Madalyası"na layık görülmüş ve onuruna "Martin Luther King Günü" ilan edilmişti.

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan, günün ulusal bayram olmasını öngören kanunu 1983'te Kongre'nin kabul etmesinin ardından onaylamıştı.

Doğum günü olan 15 Ocak'a yakın olması dolayısıyla ABD'de her yıl ocak ayının 3. pazartesi Martin Luther King Günü olarak kutlanıyor.