Martin Scorsese: Marvel filmleri sinema değil, eğlence parkını anımsatıyor
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Hollywood'un yaşayan en kıdemli yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Martin Scorsese, çizgi romanlardan uyarlanan ve dünyanın en çok hasılat getiren filmleri arasında yer alan yapımlar için "Bunlar sinema değil" dedi.
Hollywood'un yaşayan en kıdemli yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Martin Scorsese, çizgi romanlardan uyarlanan ve dünyanın en çok hasılat getiren filmleri arasında yer alan yapımlar için "Bunlar sinema değil" dedi.
Scorsese, Marvel çizgi romanlarından uyarlanan filmleri bir eğlence parkına benzettiğini de sözlerine ekledi. Marvel süper kahramanlarının oynadığı Avengers: Endgame adlı yapım geçtiğimiz aylarda 2.8 milyar dolarlık gelir elde ederek tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:31
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