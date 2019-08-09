Martin Skrtel Atalanta'da
22 dakika önce
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak futbolcu Martin Skrtel'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:22 Kaynak: AA
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta
, Fenerbahçe
ile sözleşmesi biten Slovak futbolcu Martin Skrtel
'ı kadrosuna kattı.
İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, son 3 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Slovak stoper ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Serie A'da geçen yıl başarılı bir sezon geçirerek ligi 3. sırada tamamlayan Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi
'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti.
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