Son Dakika Haberleri: Martin Skrtel, Atalanta ile anlaştı
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Martin Skrtel, Atalanta ile anlaştı

1 saat önce

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Martin Skrtel, İtalya Serie A ekibi Atalanta ile anlaştı.

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Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Martin Skrtel, İtalya Serie A ekibi Atalanta ile anlaştı.

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Slovak futbolcu Martin Skrtel, İtalya Serie A ekibi Atalanta ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli ekipte üç sezon oynadıktan sonra sözleşmesi bittin Slovak futbolcu, kulüp ile maddi konuda anlaşamayınca boşa çıkmıştı. Atalanta ile anlaşan Martin Skrtel, 1 yılığına siyah-mavili formayı giyecek. - İSTANBUL
İtalya Serie A, Martin Skrtel, Fenerbahçe, Atalanta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:59 Kaynak: İHA
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