Martin Skrtel Atalanta'ya transfer oldu
51 dakika önce
İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Martin Skrtel ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
İtalya Serie A Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:56 Kaynak: DHA
takımlarından Atalanta
, Martin Skrtel
ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Fenerbahçe
ile sözleşmesi sona eren Slovak oyuncu, İtalya Serie A ekibi Atalanta'ya transfer oldu.
34 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma ile 40 maça çıkmıştı.
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