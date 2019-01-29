Martin Skrtel'e 3 Maç Ceza

PFDK
kararları açıklandı. Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası
maçında rakibine yaptığı hareket sonrasında disiplin kuruluna sevk edilen Fenerbahçe
'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel
'e 3 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun resmi internet sitesinden açıklanan kararlar şöyle:
"Balıkesirspor
Baltok Kulübünün, 23.01.2019 tarihinde oynanan Balıkesirspor Baltok- Trabzonspor
Ziraat Türkiye Kupası
müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Bodrum
Belediyesi Bodrumspor Kulübünün, 23.01.2019 tarihinde oynanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Evkur Yeni Malatyaspor
Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Boluspor
Kulübünün, 22.01.2019 tarihinde oynanan Boluspor- Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Boluspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Boluspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Fenerbahçe hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, Fenerbahçe Başkanı
Y. Ali Koç
hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
Fenerbahçe'nin, 24.01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, saha aydınlatmasının misafir takım seyircileri tribünden ayrılmadan kapatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Martin Skrtel'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Ümraniyespor Kulübünün, 01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Hatayspor
Kulübünün, 24.01.2019 tarihinde oynanan Hatayspor-Medipol Başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kasımpaşa
'nın, 24.01.2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor
Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL