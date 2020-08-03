Martin Skrtel: Fenerbahçe, Avrupa'nın büyük kulüplerinden bir tanesi - Son Dakika

Martin Skrtel: Fenerbahçe, Avrupa'nın büyük kulüplerinden bir tanesi

Martin Skrtel, "İstanbul'u çok seviyoruz ve İstanbul'da yaşamaktan ailece çok mutluyuz. Eğer Başakşehir'de kalmazsam herhangi bir İstanbul ya da Avrupa takımına gitmem ve Slovakya'ya dönerim" dedi.

Martin Skrtel: Fenerbahçe, Avrupa'nın büyük kulüplerinden bir tanesi, System.String[]

Martin Skrtel, " İstanbul'u çok seviyoruz ve İstanbul'da yaşamaktan ailece çok mutluyuz. Eğer Başakşehir'de kalmazsam herhangi bir İstanbul ya da Avrupa takımına gitmem ve Slovakya'ya dönerim" dedi.

"BÜYÜK BİR BAŞARI, ÇOK KEYİF ALDIK"

Şampiyonlukla birlikte büyük bir başarı yakaladıklarını söyleyen Skrtel, "Benim için ve takım arkadaşlarım için çok büyük bir başarı. Bundan çok büyük bir keyif aldık ve keyfini çıkarmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"MANCHESTER UNITED DÜNYA TARİHİNİN ÖNEMLİ TAKIMLARINDAN"

UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag karşısında çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Aslında baktığınızda Kopenhag güçlü bir takım. Burada bize ne kadar iyi bir takım olduklarını gösterdiler. Ufak da olsa bir avantajımız var ve bunu kullanmak istiyoruz. Şampiyonluğun tadını çıkararak Kopenhag maçına odaklanacağız. Hala turu geçmedik ama tabii ki geçebilecek güçteyiz. Geçersek olası bir Manchester United maçı var. Tabii ki zor olacak. Dünya futbol tarihinin önemli takımlarından birine karşı oynayacağız. Bizim için tarihi bir maç, kulübün de başarısı açısından güzel bir maç olacak" şeklinde konuştu.

"BAŞAKŞEHİR'DE OLMAKTAN MUTLUYUM"

İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Skrtel, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burada olduğum her gün çok mutluyum, her antrenmandan çok keyif aldım, keyif almaya da devam ediyorum. Önümüzdeki sezon için de oturup konuşacağız. Gelecek ne gösterecek bilmiyorum ama burada olmaktan keyif aldığımı söyleyebilirim. 35 yaşındayım ve önümüzde futbol oynayacağım çok uzun yıllar yok. İstanbul'u çok seviyoruz ve İstanbul'da yaşamaktan da ailece çok mutluyuz. Eğer Başakşehir'de kalmazsam herhangi bir İstanbul ya da Avrupa takımına gitmem ve Slovakya'ya dönerim. Onun dışında başka bir planım yok" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, AVRUPA'NIN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİR TANESİ"

Başakşehir'de kazanılan şampiyonlukta profesyonel yapının önemli bir yeri olduğunu dile getiren Skrtel, "'Fenerbahçe sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın büyük kulüplerinden bir tanesi. Bunu kabul etmek gerekiyor ama Fenerbahçe artık geride kaldı. Fenerbahçe'den ziyade Başakşehir ile ilgili şunları söyleyebilirim; Başkanından tutun yönetimi idari kısmı teknik ekip ve onun dışında sağlık ekibi burada çok profesyonel ve herkes işini en iyi şekilde yapıyor. Kendi alanında profesyonel insanlarla çalışmak da bizim başarımıza katkıda bulunuyor" diye konuştu.

"İNANDIK VE BAŞARDIK"

Sezona kötü başlanmasına rağmen şampiyonluk kazanılmasıyla ilgili olarak Skrtel, "Genele bakmak lazım. Sezona iyi başlamamış olsak da sonrasında takım oturdu. Daha iyi oynamaya başladı. Pandemi döneminde herkes evdeyken ve sonraki süreçte de şampiyonluk istediğimizi söylüyorduk. Uzun vadeli değil, maç maç bakıyorduk. Geride 8 maç kalmıştı ve bu süreçte maksimum puan almak istiyorduk. Kaybedeceğimiz puanları koronavirüs öncesi kaybetmiştik. İnandık ve başarı geldi" dedi.

"OKAN BURUK YENİ NESİL HOCALAR ARASINDA ÖNEMLİ BİRİ"

Teknik direktör Okan Buruk'un çok önemli bir spor adamı olduğunun altını çizen Skrtel, "Sezon başı Okan hoca için de kolay olmadı. Yeni geldiği bir kulüp ve uzun süre burada çalışan ve başarılı olan bir teknik adamın yerine geldi. Buradaki oyuncuların O'na alışması, O'nun kulübe alışması belli bir zaman aldı. Okan Buruk futbolculuğunda da büyük bir oyuncuydu. Futbolculuğundaki tecrübeyi bize yansıtabildi. Saha kenarında da yansıtabildi. Belli bir oyun tarzı vardı ve bize aktardı. Bize de oyuncular olarak onu uygulamak kaldı. Yeni nesil hocaların arasında önemli birisi" ifadelerini kullandı.

"ATTIĞIM 2 GOLLE 6 PUAN ALDIK"

Asıl işinin defans olduğunu ancak attığı gollerle de takımına hücumda da katkı sağladığını söyleyen Slovak oyuncu, "Çok golcü oyuncu değilim, benim işim defans yapmak, takımıma defans anlamında yardımcı olabilmek. Takıma yardımcı olabilmek ve gol atmak da önemli. Çaykur Rizespor ve Göztepe'ye karşı attığım goller önemliydi. Maçlar berabereyken attığım goller bize 3'er puan getirdi. Bu goller olmasaydı belki şampiyon olamazdık. Asıl işim defans yapmak, takımın bu tarz ihtiyacı olan anlarda gol atmak benim için sevindirici" şeklinde konuştu.

"BAŞARI TAKIM OYUNUN SONUCU"

Takım olarak iyi performans sergilediklerini ve başarının takım oyunuyla geldiğini belirten Skrtel, "Başarı bütün takımın. Benim ya da defans oyucularının değil, takım halinde iyi defans yaparsanız başarılı olursunuz. Futbolun değişmez kuralı; gol yemezseniz maçı kaybetmezsiniz. Burada takım performansını öne çıkarmak daha doğru olur. Sezonun en kötü maçı Konyaspor oldu. Bir maçta 4 gol yedik, bunun olmaması lazımdı" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ŞAMPİYONLUĞUMUZ LIVERPOOL'UN ŞAMPİYONLUĞUNDAN ZORDU"

Eski kulübü Liverpool'un da şampiyonluk yaşamasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Skrtel, "Liverpool'un şampiyon olmasından dolayı çok mutlu oldum. Hocaları ve oyuncuları arayarak tebrik ettim. Başakşehir'in şampiyonluğu kazanması daha zor oldu. Liverpool haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan etti. Bizim şampiyonluğu ilan etmemiz son haftalara kaldı. Sonuna kadar hak edilmiş bir başarıydı. Ligin en istikrarlı takımı bizdik" diyerek sözlerini tamamladı.

Martin Skrtel, Başakşehir, İstanbul, Avrupa, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 12:25

Son Dakika Spor Martin Skrtel: Fenerbahçe, Avrupa'nın büyük kulüplerinden bir tanesi - Son Dakika Spor
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