Martin Skrtel'in yeni adresi belli oldu
1 saat önce
Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmadığı 35 yaşındaki savunmacının akıbetinin cuma günü netleşeceği ifade edildi.
Fenerbahçe
'nin sözleşmesini uzatmadığı 35 yaşındaki savunmacının akıbetinin cuma günü netleşeceği ifade edildi.
Spor Toto Süper Lig'de 79 karşılaşmada boy gösteren deneyimli stoper, 6 gol kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:52
Rodrigues Galatasaray'ın kupa fotoğraflarını beğendi, tepkiler sonrası geri adım attı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Simon Kjaer'i istemiyor Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı