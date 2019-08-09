Son Dakika Haberleri: Martin Skrtel'in yeni adresi belli oldu
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Martin Skrtel'in yeni adresi belli oldu

1 saat önce

Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmadığı 35 yaşındaki savunmacının akıbetinin cuma günü netleşeceği ifade edildi.

Martin Skrtel'in yeni adresi belli oldu, System.String[]
Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmadığı 35 yaşındaki savunmacının akıbetinin cuma günü netleşeceği ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'de 79 karşılaşmada boy gösteren deneyimli stoper, 6 gol kaydetti.
Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:52 
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