Son Dakika Haberleri: Martin Skrtel Pfdk'ya Sevk Edildi

Martin Skrtel Pfdk'ya Sevk Edildi

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Martin Skrtel, tedbirli olarak Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) edildi.

Martin Skrtel Pfdk'ya Sevk Edildi, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Martin Skrtel, tedbirli olarak Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) edildi. Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

"Hataysapor Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan Hatayspor - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Kasımpaşa Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Fenerbahçe Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Ümraniyespor Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

Futbol, Türkiye Kupası, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Martin Skrtel, Spor
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