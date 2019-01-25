Martin Skrtel Pfdk'ya Sevk Edildi

Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Martin Skrtel
, tedbirli olarak Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK
) edildi. Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
'na yapılan sevk raporları şöyle:
"Hataysapor Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan Hatayspor
- Medipol Başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası
müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Kasımpaşa
Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Fenerbahçe Kulübü
'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Ümraniyespor Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
(İHA)