Martının kanalda balık avı - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, göl kıyılarında yaşam süren martılar küçük balıklarla da besleniyor.

Çok sayıda martıya ev sahipliği yapan Beyşehir Gölü'nün kıyılarında yiyecek arayışını sürdüren martılar, halk arasında Çarşamba kanalı olarak bilinen Beyşehir Soğla Apa (BSA) kanalında da mesai yapıyor.

Taşköprünün regülatör kapaklarının açılmasının ardından kanala akmaya başlayan suların taşıdığı küçük balıklar, yiyecek arayışı içerisindeki martılara da yem oluyor.

Kanal üzerinde akan su üzerine konan bir martı, yakaladığı balıkla havalanıp uzaklaşmak isterken ilginç görüntüler oluşturdu.

Balığı su içerisine dalarak avlamayı başaran martının, aynı başarıyı yiyeceği yere taşımada gösterememesi dikkat çekti.

Martı bir süre ilerledikten sonra yakaladığı balığı ağzından tekrar kanal sularına düşürdü.

Beyşehir'de martı sürüleri, yeni tip koronavirüs (Kovd-19) salgını öncesinde sahile gelen vatandaşların attığı bayat ekmek ve simitlerle de besleniyordu. Ancak, salgın sonrasında alınan önlemler kapsamında kıyıların ve parkların vatandaşların kullanımına kapatılması sonrasında martılar ve diğer türler yiyecek arayışını göl sularındaki balıkları yakalayarak sürdürüyor.