Son Dakika Haberleri: Martının temizlendiği anlar, ilgiyle izlendi
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Martının temizlendiği anlar, ilgiyle izlendi

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin tatil beldesi Dardanos sahilinde, bir martının başını defalarca suya sokup çıkararak temizlendiği anlar, ilgiyle izlendi.

Martının temizlendiği anlar, ilgiyle izlendi, System.String[]
ÇANAKKALE'nin tatil beldesi Dardanos sahilinde, bir martının başını defalarca suya sokup çıkararak temizlendiği anlar, ilgiyle izlendi.
Merkeze bağlı Çınarlı köyünün tatil beldesi Dardanos Mahallesi sahilindeki vatandaşlar, bir martının deniz suyunda temizlenmesine tanıklık etti. Denize inen martı, başını defalarca suya sokup çıkardı. Martı, arada birkaç kez havalanıp kanat çırptı. Sahilde yürüyüş yapanlar ve denize girenler, gün batımının güzelliği arasında martıyı keyifle izledi. O anları takip eden Perihan Mut, "Çok keyifliydi. Martı uzun uzun suyun tadını çıkardı. Sonra da rahatlamış şekilde uçup gitti" dedi.

- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:45 Kaynak: DHA
Çanakkale, Güncel
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