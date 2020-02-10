Martının tencere kapağını açarak kapuska yemesi kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Martının tencere kapağını açarak kapuska yemesi kamerada - Son Dakika

Martının tencere kapağını açarak kapuska yemesi kamerada

6 saat önce

SİNOP'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken martı, soğuması için balkona bırakılan kapuskayı, tencerenin kapağını açarak yemesi kameraya yansıdı.

Martının tencere kapağını açarak kapuska yemesi kamerada, System.String[]

SİNOP'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken martı, soğuması için balkona bırakılan kapuskayı, tencerenin kapağını açarak yemesi kameraya yansıdı. Sinop'un Gazi Caddesinde 5 katlı binanın en üst katında oturan Dilek Gençgün Yıldırım, yaptığı kapuska yemeğini soğuması için ağzı kapalı tencereyle balkona bıraktı. Bu sırada aç kalan ve yiyecek arayışında olup, balkona gelen martı, tencenin kapağını açmaya çalıştı. Martının ne yapacağını merak eden Gençgün de, bu anları cep telefonuna kaydetmeye başladı. Martı, tencerenin kapağını açmayı başarıp, kapuska yemeğini yedi. Dilek Yıldırım Gençgün ise, martının yemeği yemesini engellemedi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlendi.


Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:34 Kaynak: DHA
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