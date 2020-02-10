Martının tencere kapağını gagasıyla açarak kapuska yemesi kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Martının tencere kapağını gagasıyla açarak kapuska yemesi kamerada - Son Dakika

Martının tencere kapağını gagasıyla açarak kapuska yemesi kamerada

6 saat önce

SİNOP'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken martı, soğuması için balkona bırakılan kapuskayı, tencerenin kapağını gagasıyla açarak yedi.

Martının tencere kapağını gagasıyla açarak kapuska yemesi kamerada, System.String[]

SİNOP'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken martı, soğuması için balkona bırakılan kapuskayı, tencerenin kapağını gagasıyla açarak yedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinop merkez ilçedeki Gazi Caddesinde 5 katlı binanın en üst katında oturan Dilek Gençgün Yıldırım, yaptığı kapuska yemeğini soğuması için ağzı kapalı tencereyle balkona bıraktı. Bu sırada aç kalan ve yiyecek arayışında olup, balkona gelen martı, tencerenin kapağını gagasıyla açmaya çalıştı. Martının ne yapacağını merak eden Gençgün de bu anları cep telefonuna kaydetmeye başladı. Martı, tencerenin kapağını açmayı başarıp, kapuska yemeğini yedi. Dilek Yıldırım Gençgün ise, martının yemeği yemesini engellemedi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlendi.


Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:43 Kaynak: DHA
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