Son Dakika Haberleri: Martino Minuto'dan Romanya'da altın madalya
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Martino Minuto'dan Romanya'da altın madalya

1 saat önce

Milli eskrimci Martino Minuto, Romanya'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Martino Minuto'dan Romanya'da altın madalya, System.String[]

Milli eskrimci Martino Minuto, Romanya'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada pul müsabakalarında 6'da 6 yapan Minuto, sırasıyla 3 Rumen rakibini de yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Avusturyalı Johannes Poscharnig ile karşılaşan Minuto, finalde de Tunuslu rakibi Mohamed Samandi'yi 15-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli eskrimci Martino Minuto, Özbekistan, Hollanda ve Slovakya'da düzenlenen satellite turnuvalarında da altın madalya elde etmişti.

Romanya, Bükreş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:22 Kaynak: AA
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