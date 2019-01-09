Martıya Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Takla Attı
34 dakika önce
Martıya çarpmamak için manevra yapınca takla attı E-5 Karayolu'nda yaşanan kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuİSTANBUL - Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda aniden önüne çıkan kuşa çarpmamak için manevra yapan sürücü bariyerlere çarparak takla attı.
Martıya çarpmamak için manevra yapınca takla attı
E-5 Karayolu'nda yaşanan kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu
İSTANBUL - Küçükçekmece
E-5 Karayolu'nda aniden önüne çıkan kuşa çarpmamak için manevra yapan sürücü bariyerlere çarparak takla attı.
Edinilen bilgilere göre olay Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda 13.00 sıralarında yaşandı. 34 LC 5025 plakalı aracıyla Topkapı istikametine seyreden sürücü Mehmet Arslan, aniden önüne çıkan martıya çarpmamak için manevra yaptı. Bir anda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi önerisini de reddetti. Kazada sürücünün çarptığı kuş ise öldü.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:04 Kaynak: İHA
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