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Martıya özgürlüğünü geri verdiler

1 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'nda gerçekleştirdiği serbest dalışlar ile rekor büyüklük ve ağırlıkta balıklar avlayan Müjdat Turan, duyarlı davranışlarıyla da adından söz ettiriyor.

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ÇANAKKALE Boğazı'nda gerçekleştirdiği serbest dalışlar ile rekor büyüklük ve ağırlıkta balıklar avlayan Müjdat Turan, duyarlı davranışlarıyla da adından söz ettiriyor. Daha önce sualtında oltaya yakalanmış bir balığı kurtararak özgürlüğüne kavuşturan Müjdat Turan, arkadaşı Bülent Başaran ile beraber bu kez de ayağına misina dolanan martıya özgürlüğünü geri verdi.
Dalgıç Müjdat Turan, beraberinde arkadaşı Bülent Başaran ile birlikte Gökçeada kıyılarında dalış yaparken dinlenmek için çıktıkları sahilde, bir ucu sopaya bağlı misinanın ayağına dolandığı martıyı fark etti. Hayvanın, ayağına dolanmış misinanın diğer ucunda bağlı olan sopa nedeniyle uçamadığını gören Müjdat Turan, Bülent Başaran ile birlikte suya girip martıyı yakaladı ve ayağına dolanan misinayı çözdü. Martıyı özgürlüğüne kavuşturmadan önce gösterdiği sevgisinin sembolü olarak başının üzerine koyup çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medyadaki takipçileri ile paylaşan Turan'ın, videosu ve fotoğrafı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Müjdat Turan, martıyı kurtarırken çekilen videoda, "Gördüğünüz gibi martının ayağı misinaya dolanmış. Kördüğüm olmuş. Oltacı misinasını bırakmış burada. Onu kurtardık doğal ortamına saldık" ifadelerini kullandı.
Turan, "Birkaç gündür misinaya bağlı kaldığı için martı çok halsizdi. Kurtardıktan sonra özgürlüğe kanat çırpışını görmek çok güzeldi. Bir canlının hayatını kurtarmak bizim için mutluluk vericiydi" dedi.
 


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:23 Kaynak: DHA
Çanakkale, Gökçeada, Güncel
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