Son Dakika Haberleri: Martıyı kurtarma operasyonu kamerada
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Martıyı kurtarma operasyonu kamerada

1 saat önce

Pendik'te çatıda bulanan ipe ayağı sıkışan martıyı gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi.

Pendik'te çatıda bulanan ipe ayağı sıkışan martıyı gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Çırpınan martıyı itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtarırken, kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde vatandaşlar çatıda ipe ayağı takılan ve çırpınan martıyı fark etti. Vatandaşlar martıyı kurtaramayınca olay yerine itfaiye çağırdı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Çatıya merdiven uzatan itfaiye ekipleri çırpınan martıyı kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

Martıyı kurtarma operasyonu kamerada

İtfaiye, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
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