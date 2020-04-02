Martta en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 62 milyon 28 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mart ayında en çok ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisini, 1 milyar 554 milyon 437 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 214 milyon 608 bin dolarla da hazırgiyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.

Martta geçen yılın aynı dönemine göre otomotivde yüzde 28,5'lik, hazırgiyim ve konfeksiyonda yüzde 27,4'lük, kimyevi maddelerde yüzde 15,4'lük düşüş yaşandı.

İhracat artışı martta geçen yılın aynı dönemine göre en fazla yüzde 53,3'le fındık ve mamülleri sektöründe gerçekleşirken, bunu yüzde 26,9 yükselişle meyve-sebze mamulleri takip etti. İhracat artışında üçüncü sırada ise yüzde 24,6'yla yaş meyve ve sebze izledi.

Bu dönemde, Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 74,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 20,5 azalışla 10 milyar 47 milyon 876 bin dolarlık ihracat yapıldı. Toplam ihracatın yüzde 15,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 4,5'lik yükselişle 2 milyar 38 milyon 948 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda yüzde 11,8 azalışla 324 milyon 725 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.



En fazla ihracat Almanya'ya

Mart ayında ihracatçılar, Türkiye'nin bayrağını 205 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,3 milyar dolarla Almanya, 880 milyon dolarla ABD ve 802 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 46,2 düzeyinde gerçekleşirken, ilk 20 ülkede bu oran yüzde 64,8'e yükseldi.

ABD, Almanya, Birleşik Krallık, İspanya ve Fransa'nın da yer aldığı tam 20 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 6,2 milyar dolarlık hacimle yüzde 46,2 seviyesine yükseldi.

Öte yandan Türkiye, küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen mart ayında 83 ülkeye ihracatını 512 milyon dolar artırmayı başardı. Bu 83 ülkenin 62'sinde artış yüzde 10'un, 28'inde ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. Bu ülkeler arasında geçen yılın mart ayına göre 15,2 milyon dolar ihracat artışıyla Cibuti öne çıktı. Gana 15,1 milyon dolarlık ve Umman da 14,1 milyon dolarlık ihracat artışıyla dikkati çeken ülkeler arasında yer aldı.

En dikkat çekici ihracat artışı Kastamonu'da yaşandı

İllerin ihracatına bakıldığında, mart ayında 25 ilin ihracatını artırdığı görüldü. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 5 milyar 268 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 98 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 88 milyon dolarla Kocaeli oldu.

Bu dönemde en fazla ihracat artışını ise Kastamonu gerçekleştirdi. Kastamonu'nun ihracatı yüzde 184 artarak 17,9 milyon dolara ulaştı. Kastamonu'yu yüzde 98'lik artışla 43,5 milyon dolarlık ihracata ulaşan Düzce ve yüzde 65'lik yükselişle 22,5 milyon dolarlık dış satıma erişen Giresun izledi.

Düzce'de fındık ve mamulleri sektörü ihracatı 184 kat artarken, Mardin'de makine sektörü ihracatı 3,4 katına çıktı. İzmir'de hububat sektörünün ihracatı yüzde 130 arttı, Ankara'da ise hazırgiyim sektörünün ihracat artışı yüzde 98'i buldu.

177 ülkeye 4,6 milyar TL ile ihracat yapıldı

Mart ayı boyunca 177 ülkeye ihracatta TL kullanılırken, toplam rakam 4,6 milyar lira oldu. 5 bin 789 firma mart ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti.

Miktar bazında ihracat ise martta yüzde 1,2 düşüşle 12,6 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, mart ayında avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 131,3 milyon dolar oldu.

TİM verilerine göre, 2019 -2020 mart ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):