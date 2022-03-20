Martta etkili olan kar Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni hareketlendirdi - Son Dakika
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Martta etkili olan kar Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni hareketlendirdi

20.03.2022 16:33
Martta etkili olan kar Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni hareketlendirdi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mart ayında yoğunluğunu artıran yağışlarla, kayak merkezindeki pistlerde kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaştı.

Sarıçam ormanları ve kristal karıyla ön plana çıkan 2 bin 634 metre rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki oteller de yeniden rezervasyon almaya başladı.

Yerli ve yabancı turistler ile hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, kar yağışı altında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Turan Koçaş, AA muhabirine, son günlerde kentte yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Koçaş, "Şubat ayının sonunda kayak sezonun bittiğini düşünüyorduk fakat mart ayı ile birlikte yeniden kar yağmaya başladı. Kar kalınlığı arttı ve sezon uzadı. Vatandaşlar nisan ayının ortalarına kadar kayak yapılabilecek. Biz kayak malzemelerini kaldırmıştık, kar yağdığını görünce heyecanla kayak merkezine koştuk. Şu anda yağan karla kayağın tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

Martta etkili olan kar Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni hareketlendirdi
Martta etkili olan kar Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni hareketlendirdi
Martta etkili olan kar Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni hareketlendirdi
Martta etkili olan kar Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni hareketlendirdi

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Cıbıltepe Kayak Merkezi, Türkiye, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Martta etkili olan kar Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni hareketlendirdi - Son Dakika


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