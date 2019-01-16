Son Dakika Haberleri: Martta faiz indirimi ihtimali zayıfladı

Martta faiz indirimi ihtimali zayıfladı

1 saat önce

Gevşeme sinyali vermekten kaçınan merkez bankası, "sıkı duruşa devam" dedi.

Martta faiz indirimi ihtimali zayıfladı, System.String[]
Gevşeme sinyali vermekten kaçınan merkez bankası, "sıkı duruşa devam" dedi. Uzmanlar, bunun mart ayında olası indirim beklentilerini zayıflattığı görüşünde.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:05 

Ekonomi
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