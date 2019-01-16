Martta faiz indirimi ihtimali zayıfladı
1 saat önce
Gevşeme sinyali vermekten kaçınan merkez bankası, "sıkı duruşa devam" dedi.
Gevşeme sinyali vermekten kaçınan merkez bankası, "sıkı duruşa devam" dedi. Uzmanlar, bunun mart ayında olası indirim beklentilerini zayıflattığı görüşünde.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:05
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