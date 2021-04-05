Martta fiyatı en fazla artan ürün karnabahar, en çok düşen ise kabak oldu - Son Dakika

Martta fiyatı en fazla artan ürün karnabahar, en çok düşen ise kabak oldu

05.04.2021 10:29
Martta fiyatı en fazla artan ürün karnabahar, en çok düşen ise kabak oldu, System.String[]

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 61,04 ile karnabaharda yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 17,30 ile kabak oldu.

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 61,04 ile karnabaharda yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 17,30 ile kabak oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay karnabahardaki fiyat artışını yüzde 27,88 ile sivri biber, yüzde 9,79 ile tavuk eti izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,52 ile tıraş malzemeleri, yüzde 7,71 ile limon, yüzde 7,20 ile domates yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,30 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 17,08 ile salatalık, yüzde 15,55 ile kıvırcık, yüzde 12,32 ile kırmızı lahana, yüzde 9,84 ile kuru soğan, yüzde 9,33 ile patates takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Karnabahar61,04
Sivri Biber27,88
Tavuk Eti9,79
Tıraş Malzemeleri8,52
Limon7,71
Domates7,20
Elbise (Kadın için)7,00
Saç Bakım Ürünleri6,81
Deodorant6,12
Muz5,35
Elbise (Çocuk için)5,01
Soğuk İçecekler (Servis edilen)4,80
Kabartma Maddeleri4,76
Pantolon (Erkek için)4,67
Kolonya4,39
Kesme Şeker4,30
Pencere (PVC)4,14
Kakao4,10
Çorbalar3,82
Ekmekarası Yiyecekler (Döner)3,21

Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Benzin-0,93
Motorin-1,19
Yumurta-1,88
Antep Fıstığı-1,89
Sarımsak-2,10
Konserveler-2,36
Kazak (Kadın için)-2,53
Maydanoz-3,56
Kuru Fasulye-3,81
Salça-3,94
Bot (Kadın için)-4,00
Kaban (Erkek için)-5,08
Ampul-7,06
Ispanak-8,20
Patates-9,33
Kuru Soğan-9,84
Kırmızı Lahana-12,32
Kıvırcık-15,55
Salatalık-17,08
Kabak-17,30

Türkiye İstatistik Kurumu, Domates, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Martta fiyatı en fazla artan ürün karnabahar, en çok düşen ise kabak oldu - Son Dakika Ekonomi


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