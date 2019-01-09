Martta stok bitince marketler çevre temalı poşete geçecek
40 dakika önce
Alışveriş poşetleri ücretli olunca, kullanım yüzde 70 azaldı.
Alışveriş poşetleri ücretli olunca, kullanım yüzde 70 azaldı. Market reklamı taşıyan poşetler tepki çekti. TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, marketlerin stokları bitince mart ayı gibi çevre temalı poşete geçeceklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:05
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