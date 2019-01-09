Son Dakika Haberleri: Martta stok bitince marketler çevre temalı poşete geçecek

Martta stok bitince marketler çevre temalı poşete geçecek

40 dakika önce

Alışveriş poşetleri ücretli olunca, kullanım yüzde 70 azaldı.

Martta stok bitince marketler çevre temalı poşete geçecek, System.String[]
Alışveriş poşetleri ücretli olunca, kullanım yüzde 70 azaldı. Market reklamı taşıyan poşetler tepki çekti. TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, marketlerin stokları bitince mart ayı gibi çevre temalı poşete geçeceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:05 

Türkiye Partisi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu, Mazot Çalarken Yakalandı İki Oscar Ödüllü Oyuncu Kevin Spacey, 18 Yaşında Bir Erkeği Taciz Etmek Suçunda Hakim Karşısına Çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 06:45:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Martta stok bitince marketler çevre temalı poşete geçecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]